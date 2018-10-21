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Тренер «Нэшвилла» пришел на интервью в маске быка, потому что проиграл пари игрокам
Весело.
У «Предаторс» вообще был веселый вечер: лидеры Западной конференции уверенно вынесли «Эдмонтон» – 3:0.
На послематчевое интервью главный тренер «хищников» Питер Лавиолетт вышел в маске быка. Это было условие спортсменов, поспоривших с коучем на то, что выиграют две встречи во время выездного турне по Канаде.
- «Нэшвилл» лидирует в Западной конференции НХЛ с 14 очками.
- «Эдмонтон Ойлерс» – на 11-м месте, у них 6 баллов.
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