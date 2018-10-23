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Фирменный гол вывел Александра Овечкина на девятое место по шайбам в большинстве за всю историю НХЛ

Фирменный гол вывел Овечкина на девятое место по шайбам в большинстве за всю историю НХЛ
Eurosport

55 мин. назад

Еще 41 такая шайба, и будет рекорд.

«Вашингтон» обыграл в гостях «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2, Александр Овечкин набрал 4 очка и забросил 2 шайбы.

В конце второго периода капитан «Кэпиталс» оказался в нужном месте в нужный момент и переправил шайбу в ворота.

А на 46-й минуте Алекс реализовал численное преимущество фирменным броском с круга вбрасывания.

Овечкин в 233-й раз отличился в большинстве в регулярном чемпионате. Он вышел на чистое девятое место по этому показателю. Его отделяет 41 шайба в большинстве до рекорда Дэйва Андрейчака.

  • Шайбой в составе «Кэпиталс» отметился и Евгений Кузнецов.
  • Никлас Бэкстрём ассистировал Овечкину в обеих шайбах. Он достиг отметки в 600 ассистов в НХЛ.

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