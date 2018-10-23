Брэйден Холтби хотел подарить шайбу детишкам на трибуне, но здоровый хитрец совершил перехват

После игры с «Ванкувером» голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби хотел подарить шайбу детишкам, приютившимся за стеклом, – но в дело вмешался кое-кто постарше и оторвал подарок себе.

Холтби не оценил этот варварский поступок и смерил подростка уничижительно-удивленным взглядом. Впрочем, главной цели юноша все же достиг – забрал домой сувенир с матча любимых «Кэпиталс».

«Вашингтон» победил 5:2.

Две шайбы в ворота «Ванкувера» забросил Александр Овечкин, одну – Евгений Кузнецов.

В следующем туре действующий победитель Кубка Стэнли сыграет с «Эдмонтоном».

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