Гипнотическая шайба Сидни Кросби в овертайме, который закрыл вопрос о лучшем канадце в НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5 ОТ.

Победную шайбу «пингвины» забросили в овертайме. В самом начале третьей минуты дополнительного времени капитан хозяев Сидни Кросби накрутил двух защитников, а после изящно переиграл вратаря и забил победный гол.

На счету Кросби еще и первая шайба в игре, он прервал шестиматчевую серию без голов.

Форвард «Питтсбурга Евгений Малкин отметился ассистом.

Наследник Кросби, капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 1+1.

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