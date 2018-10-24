Гипнотическая шайба Сидни Кросби в овертайме, который закрыл вопрос о лучшем канадце в НХЛ
Макдэвид, прости.
«Питтсбург» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5 ОТ.
Победную шайбу «пингвины» забросили в овертайме. В самом начале третьей минуты дополнительного времени капитан хозяев Сидни Кросби накрутил двух защитников, а после изящно переиграл вратаря и забил победный гол.
- На счету Кросби еще и первая шайба в игре, он прервал шестиматчевую серию без голов.
- Форвард «Питтсбурга Евгений Малкин отметился ассистом.
- Наследник Кросби, капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 1+1.
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