Александр Овечкин сыграл с партнерами по «Вашингтону» в суровый дартс: игроки метали топоры

После победы над «Ванкувером» в регулярном чемпионате НХЛ (5:2) хоккеисты «Вашингтона» устроили себе выходной день и организовали соревнования по дартсу.

Вот только вместо стандартных дротиков суровые обладатели Кубка Стэнли метали топоры. Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин одним броском доказал, что он мастер не только на льду.

Ти Джей Оши использовал иную технику при броске.

В июне «Вашингтон» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

В 8 матчах нового сезона Овечкин забросил 8 шайб и набрал 13 баллов.

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