Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин вырезал 3 ассиста и стал третьей звездой дня в НХЛ

В ночь на 26 октября «Коламбус» растоптал «Сент-Луис» (7:4) в матче регулярки НХЛ.

Не последняя роль в матче досталась Артемию Панарину – русский хоккеист создал три ассиста, благодаря чему попал в тройку лучших игрового дня НХЛ.

Вместе с Хлебушком в список угодили форвард «Далласа» Дикинсон (два гола и ассист) и кипер «Айлендерс» Галак.

В сентябре хоккеисты «Блю Джекетс» Панарин и Сергей Бобровский подтвердили, что не будут продлевать контракты с клубом.

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Панарин и Бобровский отказались от новых контрактов с «Коламбусом». Это правильное решение