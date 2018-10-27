«Лос-Анджелес Кингс» показали худший старт за 33 года. Ковальчуку не выиграть Кубок Стэнли

Кубок Гагарина и олимпийское золото – Илья Ковальчук получил то, за чем возвращался из Америки. В его коллекции не хватает всего одной маленькой детали – перстня обладателя Кубка Стэнли. Сразу после вылета от ЦСКА Кови объявил о возвращении в НХЛ. Заключительную часть карьеры он посвятит попаданию в Тройной золотой клуб.

Никто не обещал 35-летнему форварду легкой победы. Топовым клубам не нужен ветеран, который отсутствовал в сильнейшей лиге мира пять лет. А с андердогом угадать сложно: в НХЛ команды вырываются в лидеры за два-три сезона, но есть и вцепившиеся в дно «Эдмонтон» и «Аризона». Илья выбрал вариант посередине: «Лос-Анджелес» в прошлом сезоне вышел в плей-офф с седьмого места на Западе, но при этом «Кингс» не могут пройти первый раунд с чемпионского 2014-го.

Судя по старту «королей», особых подвижек не будет и следующей весной. Команда проиграла в восьми матчах из десяти и опустилась на последнее место в конференции. Разница шайб 18-36 поражает воображение, хуже только у «Детройта». Особенно парням из Калифорнии досталось от «Оттавы», «Айлендерс» и «Баффало» – далеко не самых мощных соперников. За три этих матча они пропустили 17 раз, догнав показатель «Тампы» практически за весь октябрь. Сейчас у «Кингс» все валится из рук, клюшек и коньков. Вряд ли прошлой весной Кови рассчитывал на такой результат.

Илья КовальчукGetty Images

Когда Илья подписывал контракт, перспективы выглядели красиво. Напрашивалось суперзвено с Анже Копитаром и Дастином Брауном – они должны были разрывать любую защиту. А с Дрю Даути, Тайлером Тоффоли и Джеффом Картером можно получить несколько вариантов классной бригады большинства. Но уже в предсезонке все пошло не так. Ковальчук не наладил химию с партнерами, мало бросал и забил лишь однажды. И то на индивидуальном мастерстве и после перевода в тройку к Картеру и Джарету Андерсон-Долану. А потом Браун получил травму, которая полностью изменила проект сочетаний «Лос-Анджелеса» на старт сезона.

Связка Кови с Копитаром все-таки осталась. Их звено дополнил Алекс Иаффало, проводящий второй сезон в НХЛ. Пока именно он лучший по результативным действиям в этой тройке с 2+3 баллами против 2+2 у Кови и 3+0 у словенца (очки в других сочетаниях тут не считаем). В любом случае, такая результативность не впечатляет. Но это ерунда по сравнению с реализацией большинства: 3 из 38. До встречи с «Айлендерс» было 0 из 21. «Я не знаю, что с этим делать. Знал бы – давно сделал», – в отчаянии говорил Даути.

У Ковальчука лучший показатель в команде по броскам – 27, столько же у Тоффоли. На один меньше у Картера. Моментами, которые создает Копитар, Илья пользуется. Иногда промахивается, бьет по штангам, но все же бросает. Помнит он и то, как обыгрывать топовых соперников, а не только игроков «Слована», «Югры» и сборной Норвегии. Да еще и в защите отрабатывает. Только понимания между ним и партнерами нет. И не будет, пока Кови окончательно не вспомнит, как нужно двигаться и расставаться с шайбой на североамериканских площадках. Отсюда и пять матчей подряд с отрицательным показателем полезности. И нет ничего удивительного в том, что после перевода нападающего во второе звено к Картеру и Ремпалу результат остался таким же: 0+0 в матче с «Далласом». А против «Миннесоты» он вообще не бросил ни разу.

Проблема «Лос-Анджелеса» гораздо шире, чем травма Брауна и вкатка Ковальчука. Рано или поздно и то, и другое пройдет, но от этого мало что изменится. Еще год назад «Кингс» сбавили в опасных бросках. Именно в опасных – например, после поперечных передач. С никому не нужными corsi (броски в створ, мимо ворот и заблокированные) у них все хорошо даже сейчас. «Короли» завязали с активным форчекингом, чтобы сэкономить силы для полноценных атак. Только атак больше все равно не становится. Игроки двигаются мало и хаотично, пасуются редко и невовремя – возникает ощущение, что они реально не знают, что делать с шайбой. Целостности в звеньях нет никакой.

В «Кингс» давно назрела смена поколения, но кроме Иаффало менять лидеров некем. Из молодежи есть Адриан Кемпе, но выше третьего звена тренеры его не поднимают. Кейл Клаг прочно сидит в АХЛ, а выбранный в первом раунде Драфта-2017 Габриэль Виларди оказался хрустальным – никак не начнет сезон в Лиге Онтарио из-за травм. Но вместо того, чтобы тратить оставшееся место под потолком зарплат на перспективных игроков, клуб собирает ветеранов.

Еще немного, и этот сезон будет потерян. Через год Ковальчуку уже 36, Куику – 33, а Брауну, Фанёфу и Картеру – по 34. Если «ЛА» не усилится на Драфте и не обновит состав, то Кубка Стэнли у Ильи не будет. По крайней мере, в составе престарелых «королей».

Другие тексты Сергея Кулагина об НХЛ:

Мотивация Александра Овечкина и возвращение Ильи Ковальчука. Русские интриги нового сезона НХЛ

«Поставь клюшку перед воротами, остальное я сделаю сам». Как «Вашингтон» перестал быть отстоем