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Александр Овечкин осчастливил клюшкой мальчугана, который, кажется, никогда не выпустит ее из рук

Овечкин осчастливил клюшкой мальчугана, который, кажется, никогда не выпустит ее из рук
Eurosport

1 час назад

Милота.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал подарок юному болельщику «Кэпиталс» на предматчевой раскатке перед игрой с «Калгари».

Русский снайпер кинул клюшку одному из ребят, которые просили около заградительного стекла какие-нибудь сувениры. Кажется, мальчик расстанется с подарком очень нескоро.

  • «Вашинтон» обыграл «Калгари» в серии буллитов – 4:3.
  • Овечкин отметился ассистом. В девяти матчах регулярки НХЛ у Ови 14 (8+6) очков.
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