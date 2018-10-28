Александр Овечкин осчастливил клюшкой мальчугана, который, кажется, никогда не выпустит ее из рук

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал подарок юному болельщику «Кэпиталс» на предматчевой раскатке перед игрой с «Калгари».

Русский снайпер кинул клюшку одному из ребят, которые просили около заградительного стекла какие-нибудь сувениры. Кажется, мальчик расстанется с подарком очень нескоро.

«Вашинтон» обыграл «Калгари» в серии буллитов – 4:3.

Овечкин отметился ассистом. В девяти матчах регулярки НХЛ у Ови 14 (8+6) очков.

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