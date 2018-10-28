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Александр Овечкин раздарил все свои клюшки – очередная досталась маленькому фанату в коляске
Самый добрый флешмоб в НХЛ.
«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Калгари» в серии буллитов (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
После игры в подтрибунном помещении хоккеистов «Вашингтона» ожидал маленький поклонник в инвалидной коляске. Кто-то прошел мимо, не заметив его, кто-то хлопнул по ладошке, а Александр Овечкин, не теряясь, вручил мальчику клюшку.
Овечкин уже осчастливил одного мальчишку таким образом на предматчевой раскатке.
- Пока «Кэпиталс» девятые в таблице Восточной конференции НХЛ.
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