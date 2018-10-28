Eurosport

Александр Овечкин раздарил все свои клюшки – очередная досталась маленькому фанату в коляске

Овечкин раздарил все свои клюшки – очередная досталась маленькому фанату в коляске
Eurosport

55 мин. назад

Самый добрый флешмоб в НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Калгари» в серии буллитов (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

После игры в подтрибунном помещении хоккеистов «Вашингтона» ожидал маленький поклонник в инвалидной коляске. Кто-то прошел мимо, не заметив его, кто-то хлопнул по ладошке, а Александр Овечкин, не теряясь, вручил мальчику клюшку.

Овечкин уже осчастливил одного мальчишку таким образом на предматчевой раскатке.

  • Пока «Кэпиталс» девятые в таблице Восточной конференции НХЛ.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Игроки «Монреаля» в одной атаке 4 раза промазали по шайбе, но все же запихнули ее в сетку «Брюинс»

01:50
Популярные видео
Хоккеисты «Нэшвилла» забросили, порадовались и пропустили в ответ от «Эдмонтона» спустя 5 секунд
 192 просмотров9 ч
Туктамышева упала в произвольной программе, но все равно придушила соперниц на Гран-при Канады
1 109 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться