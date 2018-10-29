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Эффектный щелчок Ильи Ковальчука, который набрал 3 очка и стал третьей звездой дня
Пока это лучший матч в сезоне для 35-летнего россиянина.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук стал третьей звездой игрового дня в НХЛ.
Российский форвард «Кингс» в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил одну шайбу и отдал два ассиста, чем помог команде прервать серию из шести поражений (4:3).
Второй звездой дня стал голкипер «Айлендерс» Томас Грайс, первой – нападающий «Сан-Хосе» Тимо Майер.
- Илья делит первое место в команде по очкам (8) с Дрю Даути и по шайбам (3) с Анже Копитаром и Тайлером Тоффоли.
- В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет с «Филадельфией». Игра пройдет 2 ноября.
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