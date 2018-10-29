Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз пропустит минимум месяц из-за травмы плеча

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз как минимум в течение месяца из-за травмы не поможет команде в матчах регулярки НХЛ.

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Об этом сообщил твиттер-аккаунт. Во время матча 28 октября против «Виннипег Джетс» Остон травмировал левое плечо после силового приема, который к американцу применил деф соперника Джейкоб Траубы. Несмотря на травму лидера, «Торонто» оказался сильнее «Джетс» – 3:2.