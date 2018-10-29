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Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз пропустит минимум месяц из-за травмы плеча

Мэттьюз пропустит минимум месяц из-за травмы плеча
Eurosport

1 час назад

Без лидера канадцам придется нелегко.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз как минимум в течение месяца из-за травмы не поможет команде в матчах регулярки НХЛ.

Об этом сообщил твиттер-аккаунт
. Во время матча 28 октября против «Виннипег Джетс» Остон травмировал левое плечо после силового приема, который к американцу применил деф соперника Джейкоб Траубы. Несмотря на травму лидера, «Торонто» оказался сильнее «Джетс» – 3:2.
  • В этом сезоне Мэттьюз – лучший бомбардир «Торонто». У него 10 шайб и 6 результативных передач в 11 матчах.
  • «Лифс» лидируют в Восточной конференции НХЛ с 16 очками.
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