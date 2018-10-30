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«Торонто» зря бурно праздновал спасение на 59-й минуте: шайба попала в сетку не с той стороны

«Торонто» зря бурно праздновал спасение на 59-й минуте: шайба попала в сетку не с той стороны
Eurosport

1 час назад

Облом дня.

В конце третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Калгари» при счете 1:2 «кленовые» сняли вратаря для решающего штурма.

После одного из бросков нападающий Зак Хайман подставил клюшку, и сетка ворот всколыхнулась. Форвард и зрители «Эйр Канада Центр» начали праздновать шайбу, но оказалось, что она попала с внешней стороны и легла на сетку, создав лишь оптическую иллюзию гола.

  • Спустя несколько секунд Михаэл Фролик забросил третью шайбу «огоньков» и похоронил канадцев – 3:1.
  • «Торонто» все равно возглавляет Восточную конференцию, «Калгари» идет девятым на Западе.
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