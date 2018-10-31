«Нэшвилл» цинично затроллил предматчевое шоу «Вегаса», а потом устроил вынос и на льду

В предматчевом шоу перед игрой «Нэшвилла» и «Вегаса» хозяева высмеяли аналогичную церемонию соперников.

Пока человек в костюме рыцаря толкал пафосную речь, к нему сзади подошел маскот «Предаторс» и вырубил гитарой на радость переполненной «Бриджстоун Арене».

Все хорошо сложилось у «Нэшвилла» не только во время пре-матча – на льду хозяева выиграли со счетом 4:1.

В сезоне-2017/18 «Годен Найтс» дошли до финала Кубка Стэнли.

«Нэшвилл» лидирует на Западе в регулярке-2018/19, «Вегас» – тринадцатый.

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