Кэп «Вашингтона» Александр Овечкин получил царский подарок на Хэллоуин – тыкву со своим изображением
Презент пришелся хоккеисту по вкусу.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил в подарок на Хэллоуин светящуюся тыкву со своим изображением.
Подарок 33-летнему российскому хоккеисту сделала художница Сьюзи Минк: она выпотрошила тыкву, вырезала на ней лицо Овечкина и поместила внутрь тыквины светильник.
- Хэллоуин отмечается ежегодно в канун католического Дня всех святых – в ночь с 31 октября на 1 ноября. Главным атрибутом праздника является «Светильник Джека» – светящаяся тыква в виде головы.
- В сезоне-2017/18 Овечкин стал первым капитаном «Вашингтона», который привел клуб к победе в Кубке Стэнли.
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