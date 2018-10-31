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Кэп «Вашингтона» Александр Овечкин получил царский подарок на Хэллоуин – тыкву со своим изображением

Овечкин получил царский подарок на Хэллоуин – тыкву со своим изображением
ТАСС

16 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Презент пришелся хоккеисту по вкусу.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил в подарок на Хэллоуин светящуюся тыкву со своим изображением.

Подарок 33-летнему российскому хоккеисту сделала художница Сьюзи Минк: она выпотрошила тыкву, вырезала на ней лицо Овечкина и поместила внутрь тыквины светильник.

  • Хэллоуин отмечается ежегодно в канун католического Дня всех святых – в ночь с 31 октября на 1 ноября. Главным атрибутом праздника является «Светильник Джека» – светящаяся тыква в виде головы.
  • В сезоне-2017/18 Овечкин стал первым капитаном «Вашингтона», который привел клуб к победе в Кубке Стэнли.

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