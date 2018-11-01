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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал второй звездой октября в НХЛ

Малкин стал второй звездой октября
Eurosport

1 час назад

Джино отлично начал сезон.

НХЛ назвала лучших хоккеистов октября. Второй звездой месяца признан нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Он забросил шесть шайб и сделал 13 ассистов в десяти матчах. Четырежды Малкин набирал 3 очка за игру. Лишь раз Джино ушел со льда без результативных действий.

Первой звездой стал нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, набравший 21 (5+16) очко в 12 играх. Третьей – форвард «Чикаго» Патрик Кэйн, у которого 18 (11+7) очков в 12 матчах.

  • «Питтсбург» занимает второе место на Востоке.
  • Малкин – трехкратный обладатель Кубка Стэнли.
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