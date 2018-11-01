Getty Images
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал второй звездой октября в НХЛ
Джино отлично начал сезон.
НХЛ назвала лучших хоккеистов октября. Второй звездой месяца признан нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Он забросил шесть шайб и сделал 13 ассистов в десяти матчах. Четырежды Малкин набирал 3 очка за игру. Лишь раз Джино ушел со льда без результативных действий.
Первой звездой стал нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, набравший 21 (5+16) очко в 12 играх. Третьей – форвард «Чикаго» Патрик Кэйн, у которого 18 (11+7) очков в 12 матчах.
- «Питтсбург» занимает второе место на Востоке.
- Малкин – трехкратный обладатель Кубка Стэнли.
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках
Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте