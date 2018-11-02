Other Agency

«Монреаль» забросил «Вашингтону» 2 шайбы за 2 секунды и установил рекорд НХЛ

«Монреаль» забросил «Вашингтону» 2 шайбы за 2 секунды и установил рекорд НХЛ
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

Ови сделал дубль, но «Кэпиталс» это не помогло.

«Монреаль Канадиенс» зашиб «Вашигтон Кэпиталс» в домашнем матче регулярки НХЛ – 6:4.

Заключительные шайбы «Монреаль» уложил в две секунды, побив рекорд лиги. Авторы-скорострелы – Макс Доми и Йоэль Армия.

Предыдущий рекорд по минимальному интервалу между голами составлял 3 секунды. В 2004-м его установила «Миннесота».

Видео - «Монреаль» забросил «Вашингтону» 2 шайбы за 2 секунды и установил рекорд НХЛ

00:27

Нападающий «Кэпиталс» Александр Овечкин забросил дважды в этом матче.

  • «Монреаль» вышел на третью строчку в Восточной конференции.
  • 4 ноября «Канадиенс» встретятся с «Тампа-Бэй».
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Монреаль» забросил «Вашингтону» 2 шайбы за 2 секунды и установил рекорд НХЛ

00:27
Популярные видео
Жуткий хэллоуинский розыгрыш от «ПСЖ»: Мбаппе и вся основа записываются к кардиологу
8 301 просмотровВчера в 13:47
Роковой промах Трампа, стоивший ему полуфинала
4 107 просмотров24 ч
А еще вам может понравиться