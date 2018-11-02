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«Монреаль» забросил «Вашингтону» 2 шайбы за 2 секунды и установил рекорд НХЛ
Ови сделал дубль, но «Кэпиталс» это не помогло.
«Монреаль Канадиенс» зашиб «Вашигтон Кэпиталс» в домашнем матче регулярки НХЛ – 6:4.
Заключительные шайбы «Монреаль» уложил в две секунды, побив рекорд лиги. Авторы-скорострелы – Макс Доми и Йоэль Армия.
Предыдущий рекорд по минимальному интервалу между голами составлял 3 секунды. В 2004-м его установила «Миннесота».
Нападающий «Кэпиталс» Александр Овечкин забросил дважды в этом матче.
- «Монреаль» вышел на третью строчку в Восточной конференции.
- 4 ноября «Канадиенс» встретятся с «Тампа-Бэй».
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