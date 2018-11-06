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«Чикаго» уволил тренера Джоэля Кенневилля, с которым трижды выиграл Кубок Стэнли

«Чикаго» уволил тренера, с которым трижды выиграл Кубок Стэнли
Eurosport

30 мин. назад

Конец эпохи.

«Чикаго» уволил главного тренера команды Джоэля Кенневилля. Его место занял Джереми Коллитон.

Как сообщает официальный твиттер «Блэкхокс», в тренерский штаб Коллитона войдет Барри Смит. Помощники Кенневилля Кевин Денин и Ульф Самуэльссон также покинули клуб.

Кенневилль руководил «Чикаго» с 2008 года. Под его руководством команда трижды выигрывала Кубок Стэнли (в 2010, 2013 и 2015 годах).

  • Кенневилль – 11-й главный тренер в истории НХЛ, кто трижды выигрывал Кубок Стэнли.
  • В сезоне-2017/18 «Блэкхокс» не попали в розыгрыш Кубка Стэнли. В последний раз «индейцы» проходили дальше первого раунда плей-офф в победном 2015 году.

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