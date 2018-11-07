7 хоккеистов «Оттавы» поругались на тренера в такси, а водитель слил их разговоры в интернет

Семеро хоккеистов «Оттавы» попали в скандал после слива видео с их частными разговорами.

29 декабря в Финиксе Мэтт Дюшен, Томас Чабот, Дилан Демело, Алекс Форментон, Крис Тирни, Крис Уайдмэн и Колин Уайт вызвали такси и раскритиковали работу команды в неравных составах.

«[Помощник главного тренера «Сенаторс»] Марти Рэймонд – единственный коуч в истории НХЛ, который поставил худшее большинство и худшую игру в меньшинстве за календарный год», – сказал Дюшен.

«Он даже ничему тебя не учит, а просто комментирует на видео, что происходит», – поддержал его Уайдмэн. «Я уже три недели не обращаю внимания на эти занятия, – продолжил Дюшен. – Важно другое – мы же вообще ничего не меняем. Так зачем нам эти встречи?»

Их разговор записывал таксист Uber, который передал видео журналистам Ottawa Citizen. В понедельник после публикации в медиа хоккеисты выпустили коллективное заявление, в котором принесли извинения Марти Рэймонду и остальной команде.

На инцидент отреагировал глава Uber Canada Роб Хаззам. «Разговор был записан без согласия пассажиров. Это прямое нарушение наших условий обслуживания, мы проводим расследование для выяснения причин. Компания предприняла ряд усилий, чтобы скрыть это видео из открытого доступа», – написал Хаззам в твиттере.

После 15 проведенных матчей «Оттава» с 70% находится на четвертом месте с конца по игре в меньшинстве. При этом по реализации лишнего «Сенаторс» идут на шестой позиции в НХЛ.

Клуб из столицы Канады идет на 11-м месте в Восточной конференции и пока не попадает в зону плей-офф.

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