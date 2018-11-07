Getty Images
Андре Бураковски: «Александр Овечкин кусает меня перед каждым матчем»
Так можно и вампиром стать.
Вингер «Вашингтона» и сборной Швеции Андре Бураковски ответил болельщикам на вопрос: «Самое странное предматчевое суеверие, которое вы видели или слышали».
«Овечкин кусает меня перед каждым матчем», – признался 23-летний хоккеист.
- В июне 2018 года «Вашингтон» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.
- В регулярном чемпионате-2018/19 Бураковски провел 13 матчей и заработал 2 (1+1) балла.
- Если Овечкин начал кусать шведа с первых его дней в НХЛ, то Андре заработал уже 314 укусов по итогам регулярок и плей-офф.
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте