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Андре Бураковски: «Александр Овечкин кусает меня перед каждым матчем»

Бураковски: «Овечкин кусает меня перед каждым матчем»
Eurosport

34 мин. назад

Так можно и вампиром стать.

Вингер «Вашингтона» и сборной Швеции Андре Бураковски ответил болельщикам на вопрос: «Самое странное предматчевое суеверие, которое вы видели или слышали».

«Овечкин кусает меня перед каждым матчем», – признался 23-летний хоккеист.

  • В июне 2018 года «Вашингтон» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.
  • В регулярном чемпионате-2018/19 Бураковски провел 13 матчей и заработал 2 (1+1) балла.
  • Если Овечкин начал кусать шведа с первых его дней в НХЛ, то Андре заработал уже 314 укусов по итогам регулярок и плей-офф.
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