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Евгений Малкин грязно встретил соперника плечом и получил матч-штраф во встрече против «Вашингтона»

Малкин грязно встретил соперника плечом и получил матч-штраф во встрече против «Вашингтона»
Eurosport

1 час назадОбновлено 38 мин. назад

Первый серьезный проступок Джино в НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил 5+20 и удаление до конца игры в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном».

На третьей минуте третьего периода при счете 1:1 Малкин ударил плечом в челюсть катившегося на него Ти Джея Оши. Форвард «Кэпиталс» рухнул на лед и не сразу пришел в себя, а после отправился в раздевалку.

Видео - Малкин грязно встретил соперника плечом и получил матч-штраф во встрече против «Вашингтона»

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Евгений получил удаление до конца встречи, а также матч-штраф. Дисциплинарный комитет НХЛ рассмотрит возможность более длительной дисквалификации Малкина. Ранее русский центрфорвард «Пингвинс» не получал отстранений от игр.

  • Оши провел вне игры 10 минут, вернулся на лед и за 74 секунды до финальной сирены забросил победную шайбу «Вашингтона». Столичный клуб выиграл – 2:1, еще один гол «Кэпиталс» на счету капитана Александра Овечкина.
  • Это поражение стало для «Питтсбурга» пятым подряд с разницей шайб 7-21.

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Видео - Малкин грязно встретил соперника плечом и получил матч-штраф во встрече против «Вашингтона»

00:20
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