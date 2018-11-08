Евгений Малкин грязно встретил соперника плечом и получил матч-штраф во встрече против «Вашингтона»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил 5+20 и удаление до конца игры в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном».

На третьей минуте третьего периода при счете 1:1 Малкин ударил плечом в челюсть катившегося на него Ти Джея Оши. Форвард «Кэпиталс» рухнул на лед и не сразу пришел в себя, а после отправился в раздевалку.

Видео - Малкин грязно встретил соперника плечом и получил матч-штраф во встрече против «Вашингтона» 00:20

Евгений получил удаление до конца встречи, а также матч-штраф. Дисциплинарный комитет НХЛ рассмотрит возможность более длительной дисквалификации Малкина. Ранее русский центрфорвард «Пингвинс» не получал отстранений от игр.

Оши провел вне игры 10 минут, вернулся на лед и за 74 секунды до финальной сирены забросил победную шайбу «Вашингтона». Столичный клуб выиграл – 2:1, еще один гол «Кэпиталс» на счету капитана Александра Овечкина.

Это поражение стало для «Питтсбурга» пятым подряд с разницей шайб 7-21.

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