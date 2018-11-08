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Александр Овечкин припорошил снежком стоящего на колене Евгения Малкина вызвал у того недоумение

Овечкин припорошил снежком стоящего на колене Малкина и вызвал у того недоумение
Eurosport

1 час назад

Зима близко.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отлично поприветствовал партнера по сборной России Евгения Малкина.

На раскатке перед матчем с «Питтсбургом» Малкин разминал мышцы и гнулся, стоя на одном колене. Овечкин без шлема проехал мимо него и посыпал ледовой крошкой свитер Евгения.

Ассистент капитана «Пингвинс» при таком приветствии закрыл глаза и обреченно посмотрел на игровую майку.

  • В матче с «Питтсбургом» Овечкин забросил первую шайбу, а «Кэпиталс» выиграли за счет гола Ти Джея Оши на 59-й минуте – 2:1.
  • Малкин не заработал результативных баллов и получил матч-штраф за удар в голову Оши.

Малкин грязно встретил соперника плечом и получил матч-штраф во встрече против «Вашингтона»

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Видео - Малкин грязно встретил соперника плечом и получил матч-штраф во встрече против «Вашингтона»

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