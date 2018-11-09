Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не будет дисквалифицирован за грязный фол на Оши

В третьем периоде игры с «Вашингтоном» Евгений Малкин чересчур агрессивно плечом встретил оппонента Оши – так мощно, что пострадавший растянулся на льду, а потом и вовсе отправился в раздевалку. Джино удалили до конца игры с матч-штрафом в кармане. Параллельно дисциплинарный комитет НХЛ рассматривал вариант с более длительным наказанием.

Позднее журналист НХЛ Крис Джонстон написал в твиттере: «Евгений Малкин из «Питтсбурга» не будет дисквалифицирован за то, что ударил Оши».

«Питтсбург» проиграл «Вашингтону» со счетом 1:2. Это пятое подряд поражение «пингвинов» в сезоне.

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