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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не будет дисквалифицирован за грязный фол на Оши

Малкин не будет дисквалифицирован за грязный фол на Оши
Eurosport

1 час назад

Легко отделался.

В третьем периоде игры с «Вашингтоном» Евгений Малкин чересчур агрессивно плечом встретил оппонента Оши – так мощно, что пострадавший растянулся на льду, а потом и вовсе отправился в раздевалку. Джино удалили до конца игры с матч-штрафом в кармане. Параллельно дисциплинарный комитет НХЛ рассматривал вариант с более длительным наказанием.

Позднее журналист НХЛ Крис Джонстон написал в твиттере: «Евгений Малкин из «Питтсбурга» не будет дисквалифицирован за то, что ударил Оши».

  • «Питтсбург» проиграл «Вашингтону» со счетом 1:2. Это пятое подряд поражение «пингвинов» в сезоне.
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