Getty Images
Малкин, Кузнецов и Панарин вошли в десятку самых недооцененных игроков по версии коллег
Парни заслужили большего внимания.
Звезды НХЛ поучаствовали в опросе. Ведущим хоккеистам предложили выбрать самого недооцененного игрока лиги.
Первое место занял центрфорвард «Флориды» Александр Барков, получивший десять голосов. В тройку вошли форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём (8) и капитан «Виннипега» Блэйк Уилер (3).
В десятку вошли Роман Йоси («Нэшвилл»), Джон Клингберг («Даллас»), Евгений Кузнецов («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Артемий Панарин («Коламбус»), Рикард Ракелл («Анахайм»), Микко Рантанен («Колорадо»). Все получили по два голоса.
- 1 голос получил защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.
- В опросе поучаствовал 61 топ-игрок.
Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте
Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день