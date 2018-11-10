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Малкин, Кузнецов и Панарин вошли в десятку самых недооцененных игроков по версии коллег

Малкин, Кузнецов и Панарин вошли в десятку самых недооцененных игроков по версии коллег
Eurosport

54 мин. назад

Парни заслужили большего внимания.

Звезды НХЛ поучаствовали в опросе. Ведущим хоккеистам предложили выбрать самого недооцененного игрока лиги.

Первое место занял центрфорвард «Флориды» Александр Барков, получивший десять голосов. В тройку вошли форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём (8) и капитан «Виннипега» Блэйк Уилер (3).

В десятку вошли Роман Йоси («Нэшвилл»), Джон Клингберг («Даллас»), Евгений Кузнецов («Вашингтон»), Евгений МалкинПиттсбург»), Артемий ПанаринКоламбус»), Рикард Ракелл («Анахайм»), Микко Рантанен («Колорадо»). Все получили по два голоса.

  • 1 голос получил защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.
  • В опросе поучаствовал 61 топ-игрок.
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