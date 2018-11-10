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Александр Якушев получил перстень Зала хоккейной славы
Вместе с советским хоккеистом высокой чести удостоились еще 5 человек.
Бывший нападающий сборной СССР и московского «Спартака» Александр Якушев получил перстень Зала хоккейной славы.
Помимо Якушева, перстни получили хоккеисты Мартен Сен-Луи, Вилли O'Ри и Мартин Бродо, хоккеистка Джейна Хеффорд и действующий комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.
- Якушев – третий игрок в Зале славы, который никогда не выступал в НХЛ. Первыми двумя были Владислав Третьяк и Валерий Харламов.
- Вдобавок в Зал хоккейной славы ранее были приняты Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров и Сергей Макаров.
- В 1972 и 1976 годах Якушев в составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом.
Теему Селянне, Пол Кария и Марк Рекки приняты в Зал хоккейной славы
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