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Нереальный шедевр от Сидни Кросби, который с нулевого угла поразил узкую щель над плечом кипера

Нереальный шедевр Кросби, который с нулевого угла поразил узкую щель над плечом кипера
Eurosport

16 мин. назад

Гениальность не проходит с возрастом.

«Питтсбург» разгромил «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Койоты» держались почти полтора периода, пока 31-летний Сидни Кросби не вспомнил молодость.

Капитан «Питтсбурга» получил передачу у красной линии, докатил до ворот и с острейшего угла обратной стороной клюшки закинул шайбу в узкий уголок, незакрытый кипером Дарси Кемпером.

  • «Питтсбург» победил со счетом 4:0.
  • Кросби забросил 8 шайб и набрал 17 очков в 15 матчах регулярного чемпионата-2018/19.
  • Евгений Малкин очков не набрал в четвертой игре подряд, но остался в лидерах команды с 20 (7+13) баллами.

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