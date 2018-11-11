Нереальный шедевр от Сидни Кросби, который с нулевого угла поразил узкую щель над плечом кипера

«Питтсбург» разгромил «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Койоты» держались почти полтора периода, пока 31-летний Сидни Кросби не вспомнил молодость.

Капитан «Питтсбурга» получил передачу у красной линии, докатил до ворот и с острейшего угла обратной стороной клюшки закинул шайбу в узкий уголок, незакрытый кипером Дарси Кемпером.

«Питтсбург» победил со счетом 4:0.

Кросби забросил 8 шайб и набрал 17 очков в 15 матчах регулярного чемпионата-2018/19.

Евгений Малкин очков не набрал в четвертой игре подряд, но остался в лидерах команды с 20 (7+13) баллами.

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