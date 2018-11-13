Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне совершил богический сэйв и отразил шайбу из-за спины

Скиллы Ринне не помогли «хищникам» – они проиграли «Анахайм Дакс» в серии буллитов (1:2).

Во время одной из атак «Анахайма» шайба оказалась справа от вратаря «Нэшвилла» – неудобное положение, чтобы размахиваться клюшкой. Но Ринне блестяще выкрутился: завел ее за спину и отразил шайбу то ли клюшкой, то ли левой пятерней. Оружие вылетело из руки хоккеиста, поэтому в следующую секунду он спас команду по-футбольному – вытянулся и закрыл ворота корпусом.

В ноябре 2018-го Ринне и «Предаторс» продлили сотрудничество до 2021 года.

Пекка выступает за «Нэшвилл» с 2004 года.

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