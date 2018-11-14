Eurosport
Идеальный ассист хоккеиста «Тампы» – он отправил шайбу по дуге над головами соперников
Эстетическое наслаждение.
«Тампа-Бэй» в гостях уступила «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2).
Единственная шайба, прилетевшая в сетку «Сэйбрс», была чертовски красивой. Очки клубу принес удар Энтони Чирелли, а перед этим были касания от Александра Киллорна и Янни Гурде. Именно Киллорн плавным размахом клюшки подбросил шайбу и шикарно перебросил соперников.
- Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский не вышел на лед.
- «Тампа-Бэй» лидирует в Восточной конференции, «Баффало» довольствуется пятой строчкой.
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