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Идеальный ассист хоккеиста «Тампы» – он отправил шайбу по дуге над головами соперников

Идеальный ассист хоккеиста «Тампы» – он отправил шайбу по дуге над головами соперников
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Эстетическое наслаждение.

«Тампа-Бэй» в гостях уступила «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2).

Единственная шайба, прилетевшая в сетку «Сэйбрс», была чертовски красивой. Очки клубу принес удар Энтони Чирелли, а перед этим были касания от Александра Киллорна и Янни Гурде. Именно Киллорн плавным размахом клюшки подбросил шайбу и шикарно перебросил соперников.

  • Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский не вышел на лед.
  • «Тампа-Бэй» лидирует в Восточной конференции, «Баффало» довольствуется пятой строчкой.
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