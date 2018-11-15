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Форвард «Джетс» брутально заехал Кузнецову по лицу – Евгений сразу покинул лед

Форвард «Джетс» брутально заехал Кузнецову по лицу – Евгений сразу покинул лед
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 26 мин. назад

Здоровья Кузе.

«Вашингтон Кэпиталс» уступил «Виннипег Джетс» в гостях (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Виннипег Джетс» Брендон Танев на полной скорости летел на Кузнецова и, избегая столкновения головами, выставил вперед локоть. В этот момент Кузя развернулся навстречу оппоненту – и смачно получил по лицу. Танев получил удаление и вернулся на лед через две минуты, а для Евгения на столкновении матч был окончен. 15 ноября Кузнецов пройдет обследование.

  • Статистика Евгения Кузнецова в сезоне-2018/19 – 6+15 в 18 играх.
  • «Кэпиталс» располагаются на десятой строчке Восточной конференции.
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