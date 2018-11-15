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Владимир Тарасенко отпраздновал выбитый зуб кровавой улыбочкой Джокера

Тарасенко отпраздновал выбитый зуб кровавой улыбочкой Джокера
Eurosport

46 мин. назад

Не самый благоприятный для русских день в НХЛ.

В матче регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» проиграли «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 0:1.

Меньше всего удовольствия в этот вечер получил российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко: его протаранил соперник, и спортсмен потерял зуб. Тарасенко не растерялся: поднял его, прикатил к врачам и оставил у них трофей, а также улыбнулся, обнажив черный пробел и окровавленные губы.

  • Статистика Тарасенко в сезоне-2018/18 – 6+8.
  • «Сент-Луис» занимает предпоследнее 14-е место в Западной конференции.

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