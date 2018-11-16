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Центр «Питтсбурга» Евгений Малкин готовился праздновать гол, но защитник «Тампы» рукой отбил шайбу
В Райане Макдоне умер великий вратарь.
«Питтсбург» принимал «Тампу» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. На 7-й минуте «Пингвинс» получили численное преимущество и едва не повели в счете.
Евгений Малкин получил шайбу перед открытым углом ворот и сыграл в одно касание. Спас бы Луис Доменг ворота, неизвестно, но защитник Райан Макдона взял инициативу в свои руки. В прямом смысле.
- Малкин отметился двумя ассистами, но «Питтсбург» проиграл со счетом 3:4. 3 голевые передачи записал себе Никита Кучеров.
- Капитан «Пенс» Сидни Кросби пропустил матч из-за травмы.
- «Пингвинс» потерпели седьмое поражение за восемь последних матчей и опустились на последнее место на Востоке.
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