Фанат «Вашингтона» съездил в Антарктику, чтобы затроллить настоящих пигвинов победой в Кубке Стэнли

«Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли полгода назад, а некоторые фанаты все не уймутся.

Яростный поклонник «Кэпс» Сэмпсон Коу из Вирджинии специально съездил в Антарктиду к настоящим пингвинам, чтобы растолковать птицам, кто самый крутой в НХЛ. Коу опубликовал фотографию в фейсбуке, где он в футболке с принтом о чемпионстве «Вашингтона» позирует на фоне пингвинов.

«Проделал весь путь в Антарктику, чтобы лично напомнить пингвинам, кто выиграл кубок», – подписал кадр Сэмпсон.

Еще один болельщик «Кэпиталс» в комментариях отметил, что необязательно было лететь на самый холодный континент.

«Не Антарктика, но я с тобой бро», – написал пользователь Скотт Клэффи и выложил фото из ЮАР.

После двух подряд вылетов от «Пингвинс» «Вашингтон» выбил-таки «Питтсбург» во втором раунде Кубка Стэнли-2018 (4-2).

В финале «Кэпиталс» разбили «Вегас» – 4-1.

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