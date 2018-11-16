Инсайдер НХЛ: голкипер «Тампы» Андрей Василевский выбыл на 3-4 недели

«Тампа-Бэй» не так много времени проведет без своего лучшего голкипера.

15 ноября Андрей Василевский получил травму ноги, отражая бросок на тренировке. 16 числа стало известно, что максимальный срок реабилитации составит около 3-4 недель. Об этом в твиттере сообщил инсайдер и спортивный журналист русскоязычного сайта об НХЛ.

По итогам сезона НХЛ-2017/18 Василевский занял третье место в рейтинге лучших голкиперов лиги.

В этом сезоне по воротам Андрея нанесли 412 ударов, после которых он пропустил 30 шайб.

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