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Инсайдер НХЛ: голкипер «Тампы» Андрей Василевский выбыл на 3-4 недели

Инсайдер НХЛ: Василевский выбыл на 3-4 недели из-за травмы ноги
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Все не так фатально.

«Тампа-Бэй» не так много времени проведет без своего лучшего голкипера.

15 ноября Андрей Василевский получил травму ноги, отражая бросок на тренировке. 16 числа стало известно, что максимальный срок реабилитации составит около 3-4 недель. Об этом в твиттере сообщил инсайдер и спортивный журналист русскоязычного сайта об НХЛ.

  • По итогам сезона НХЛ-2017/18 Василевский занял третье место в рейтинге лучших голкиперов лиги.
  • В этом сезоне по воротам Андрея нанесли 412 ударов, после которых он пропустил 30 шайб.
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