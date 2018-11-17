«Тампа» объявила, что Андрей Василевский пропустит 4-6 недель из-за перелома ноги

Стали известны более точные сроки восстановления голкипера «Тампы» Андрея Василевского,который получил травму на тренировке перед с «Питтсбургом».

«Лайтнинг» ожидает возвращение Василевского после перелома левой ноги в середине или конце декабря. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Василевский сыграл в регулярном сезоне НХЛ-2018/19 13 матчей, в которых пропускал в среднем 2,26 шайбы за игру.

«Тампа» выбрала Андрея на драфте 2012 года под общим 19-м номером.

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