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«Тампа» объявила, что Андрей Василевский пропустит 4-6 недель из-за перелома ноги
Русский вратарь вернется в строй к новому году.
Стали известны более точные сроки восстановления голкипера «Тампы» Андрея Василевского,который получил травму на тренировке перед с «Питтсбургом».
«Лайтнинг» ожидает возвращение Василевского после перелома левой ноги в середине или конце декабря. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
- Василевский сыграл в регулярном сезоне НХЛ-2018/19 13 матчей, в которых пропускал в среднем 2,26 шайбы за игру.
- «Тампа» выбрала Андрея на драфте 2012 года под общим 19-м номером.
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