Александр Овечкин по дуге обошел защитника и фирменным броском прошил кипера «Колорадо»
Ови не остановить.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».
В конце второго периода русский страйкер ушел от защитника и расстрелял голкипера «Эвеланш» с убойной позиции, сделав счет 2:1 в пользу «Кэпиталс».
- «Вашингтон» победил благодаря шайбе Никласа Бекстрема в овертайме – 3:2.
- Овечкин забросил 13-ю шайбу в сезоне и вышел на чистое третье место в снайперской гонке, уступая только Давиду Пастрняку (17 голов) и Джеффу Скиннеру (14).
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