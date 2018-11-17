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Александр Овечкин по дуге обошел защитника и фирменным броском прошил кипера «Колорадо»

Овечкин по дуге обошел защитника и фирменным броском прошил кипера «Колорадо»
Eurosport

1 час назад

Ови не остановить.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

В конце второго периода русский страйкер ушел от защитника и расстрелял голкипера «Эвеланш» с убойной позиции, сделав счет 2:1 в пользу «Кэпиталс».

  • «Вашингтон» победил благодаря шайбе Никласа Бекстрема в овертайме – 3:2.
  • Овечкин забросил 13-ю шайбу в сезоне и вышел на чистое третье место в снайперской гонке, уступая только Давиду Пастрняку (17 голов) и Джеффу Скиннеру (14).
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