Форвард «Далласа» Александр Радулов забросил сотую шайбу в НХЛ и стал звездой дня

Александр отметился двумя шайбами в игре «Даллас Старс» – «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2).

Новость о появлении Радулова в тройке звезд НХЛ появилась на официальном сайте лиги. Александр стал первой звездой с показателем 2+1. На втором месте – форвард «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо (2+1 в матче «Вегас» – «Эдмонтон» (6:3), на третьем – голкипер Кори Кроуфорд из «Чикаго»: на его счету 39 сэйвов после победного матча против «Миннесоты» (3:1).

В начале ноября Радулов испытывал проблемы с нижней частью спины, из-за чего пропустил несколько матчей.

«Даллас Старс» занимают пятую строчку в Западной конференции.

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