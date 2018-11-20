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Алекс Овечкин повторил рекорд Марио Лемье по заброшенным в большинстве шайбам за одну команду НХЛ

Овечкин повторил рекорд Лемье по заброшенным в большинстве шайбам за одну команду НХЛ
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 13 мин. назад

Продуктивный вечер.

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал автором дубля в гостевом матче против «Монреаля» (5:4).

В этой игре Ови забросил 236-ю шайбу в большинстве и поднялся на седьмую строчку таблицы рекордсменов, которую делит с Марио Лемье («Питтсбург»).

Также Александр догнал Лемье по шайбам в большинстве за одну команду НХЛ. Следующий точный бросок Александра при численном преимуществе станет для него рекордным.

Такие шайбы забрасывал ночью Александр.

Рекорд.

  • Статистика Александра Овечкина в сезоне-2018/19 – 15+8.
  • «Вашингтон Кэпиталс» занимает восьмую строчку Восточной конференции.
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