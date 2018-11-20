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«Сент-Луис Блюз» плюхнулся на предпоследнюю строчку НХЛ и уволил главного тренера Майка Йео

«Сент-Луис» плюхнулся на предпоследнюю строчку НХЛ и уволил главного тренера Йео
Eurosport

1 час назадОбновлено 39 мин. назад

Мужчина отправился на рынок вакансий.

В последнем матче с Майком Йео «Сент-Луис» уступил «Сан-Хосе» (0:4) в рамках регулярного сезона НХЛ.

По итогам прошедших туров клуб занимает предпоследнюю строчку в Западной конференции. 20 ноября генменеджер «Блюз» Дуг Армстронг решился уволить коуча, с которым команда добилась только неутешительных результатов. И.о. главного тренера получил ассистент Майка Крэйг Беруби.

  • В составе «Сент-Луиса» трое россиян: Владимир Тарасенко, Никита Сошников и Иван Барбашев.
  • На протяжении четырех лет Майк Йео был помощником главного тренера в «Питтсбурге», с ним же они в 2009-м взяли Кубок Стэнли.
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