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«Сент-Луис Блюз» плюхнулся на предпоследнюю строчку НХЛ и уволил главного тренера Майка Йео
Мужчина отправился на рынок вакансий.
В последнем матче с Майком Йео «Сент-Луис» уступил «Сан-Хосе» (0:4) в рамках регулярного сезона НХЛ.
По итогам прошедших туров клуб занимает предпоследнюю строчку в Западной конференции. 20 ноября генменеджер «Блюз» Дуг Армстронг решился уволить коуча, с которым команда добилась только неутешительных результатов. И.о. главного тренера получил ассистент Майка Крэйг Беруби.
- В составе «Сент-Луиса» трое россиян: Владимир Тарасенко, Никита Сошников и Иван Барбашев.
- На протяжении четырех лет Майк Йео был помощником главного тренера в «Питтсбурге», с ним же они в 2009-м взяли Кубок Стэнли.
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