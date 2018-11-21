«На All-Star какой-то фигней занимаешься, все литрбол начинают». Панарин с Радуловым провели стрим

Хоккеисты сборной России Артемий Панарин и Александр Радулов вышли в совместный прямой эфир в инстаграме.

– Мы сейчас играем три на выезде, завтра с «Питтсбургом», потом улетаем после игры домой, на следующий день играем дома с «Оттавой» и после игры летим бэк-ту-бэк в Колорадо. И потом поехали – Эдмонтон, Калгари, Ванкувер. Там тоже один бэк-ту-бэк будет. Короче, мы уехали из дома дней на 40, – сказал Радулов.

– Жесть, если честно.

– Зато есть бай-уики [перерыв для каждой команды НХЛ, во время которого запрещены тренировки], – напомнил Артемий.

– Да, бай-уик – это очень приятно, у нас он в этом году совпал с Олл-Старом, 10 дней будет.

– Ну, ты-то поедешь на Матч звёзд.

– Не, навряд ли.

– А ты хочешь?

– Да я че-то не знаю, бай-уик – заманчивая штучка.

– По моему мнению, это шняга вообще, если честно, – заявил Панарин.

– Ты имеешь в виду All-Star?

– Да, приезжаешь, какой-то херней занимаешься, расписываешься, ходишь там три дня.

– Мне кажется, что люди, которые едут на All-Star, еще больше устают.

– Я про это и говорю. Для меня это вообще авторитета никакого не имеет. Там, знаешь, еще выбирают реально не лучших.

– Я один раз в КХЛ играл на All-Star на Красной площади, – сказал Александр. – Там было прикольно, хоть и было холодно, но было реально круто. Знаешь, на Красной площади поиграть неплохо. Тебе-то придет вызов, уже совсем скоро.

– Я так в том году тоже думал. Думал, какую отмазку искать, отдохнуть лучше надо – бах, не позвали. Я бы в Майами поварился в это время, подготовился бы нормально к следующим играм, чем там вообще хрен поймёшь чем заниматься. Литрбол там начинают все, – грустно добавил Артемий.

Панарин набрал 5+17 в 20 матчах за «Коламбус» при показателе полезности +4.

У Радулова 8 голов и 7 передач в 11 встречах за «Даллас», он уходит со льда при +3.

Панарин сиял в первом периоде от успехов «Коламбуса», но гаврики из «Торонто» все испортили

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