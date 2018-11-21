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«Каролина» позаимствовала легендарный клич у сборной Исландии и устроила шоу на льду

«Каролина» позаимствовала легендарный клич у сборной Исландии и устроила шоу на льду
Eurosport

8 мин. назад

Довольно бодро.

Уже захлестнуло ностальгией по временам ЧМ-2018?

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнс» нашел, как ободрить трибуны и хоккеистов после заброшенных шайб, и позаимствовали ритуал «ху» у сборной Исландии по футболу.

  • «Каролина» занимает десятую строчку Восточной конференции НХЛ.
  • В составе «Харрикейнс» двое русских: Андрей Свечников и Валентин Зыков.

«Ху-ху-ху!» Тысячи исландских болельщиков накрыли Москву легендарным кличем

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