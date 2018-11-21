«Каролина» позаимствовала легендарный клич у сборной Исландии и устроила шоу на льду
Довольно бодро.
Уже захлестнуло ностальгией по временам ЧМ-2018?
Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнс» нашел, как ободрить трибуны и хоккеистов после заброшенных шайб, и позаимствовали ритуал «ху» у сборной Исландии по футболу.
- «Каролина» занимает десятую строчку Восточной конференции НХЛ.
- В составе «Харрикейнс» двое русских: Андрей Свечников и Валентин Зыков.
«Ху-ху-ху!» Тысячи исландских болельщиков накрыли Москву легендарным кличем
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