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Вратарь «Калгари» познакомил брата-аутиста с клубным маскотом и сделал самым счастливым на свете
Бесконечно трогательно.
Вратарь «Калгари Флэймс» Давид Риттих привел брата-аутиста Томаса в подтрибунное помещение, где паренек встретился с любимым маскотом в НХЛ.
Томас, видимо, не ожидал увидеть маскота Харви, потому что при встрече изобразил неподдельные восторг и удивление. Он побежал обниматься с братом, а потом – очень крепко – с талисманом, фанатом которого Томас давно является.
- В НХЛ-2018/19 Риттих вышел на лед в 28 матчах. За этот период ему забросили 64 шайбы.
- «Калгари» занимает первое место в Западной конференции.
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