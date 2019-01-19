Вратарь «Калгари» познакомил брата-аутиста с клубным маскотом и сделал самым счастливым на свете

Вратарь «Калгари Флэймс» Давид Риттих привел брата-аутиста Томаса в подтрибунное помещение, где паренек встретился с любимым маскотом в НХЛ.

Томас, видимо, не ожидал увидеть маскота Харви, потому что при встрече изобразил неподдельные восторг и удивление. Он побежал обниматься с братом, а потом – очень крепко – с талисманом, фанатом которого Томас давно является.

В НХЛ-2018/19 Риттих вышел на лед в 28 матчах. За этот период ему забросили 64 шайбы.

«Калгари» занимает первое место в Западной конференции.

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