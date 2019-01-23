Форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Три шайбы Ови упрочили его лидерство в снайперской гонке сезона: у Александра теперь 36 шайб, у ближайшего преследователя – 30.

Видео - Овечкин оформил очередной хет-трик и поднялся на 14 строчку в списке снайперов за всю историю НХЛ 04:28

Александр также превзошел достижение Дэйва Андрейчука и с 643 шайбами занимает 14-е место в списке снайперов за всю историю НХЛ.

Рекорды Овечкина не помогли «Вашингтону» – «Шаркс» выиграли со счетом 7:6 в овертайме.

Для «столичных» это поражение стало шестым подряд.

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