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Александр Овечкин побил рекорд Сергея Федорова по заработанным русскими очкам в НХЛ

Овечкин побил рекорд Сергея Федорова по заработанным русскими очкам в НХЛ
Eurosport

4 ч. назад

Жаль, это не помогло «Вашингтону» победить.

Во время матча против «Торонто Мэйплс» (столичная команда проиграла 3:6) нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин превзошел достижение хоккеиста Сергея Федорова по очкам в НХЛ среди игроков из России.

Ови забросил 37 шайбу в сезоне и набрал 1179-е очко.

«Разумеется, это нечто особенное для меня. Это приятно, конечно. Большая честь, особенно учитывая, что мы играли вместе (70 матчей в сезоне-2008/09) и я многому научился у легенды», – цитирует Александра официальный сайт НХЛ.

  • В 50 матчах Овечкин оформил 37+20.
  • Сергей Федоров взял 3 Кубка Стэнли с «Детроит Ред Уингс», в составе которого провел 13 сезонов. Он завершил карьеру в 2012 году.
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