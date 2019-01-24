Буллиты Овечкина и забеги Федорова. Все русские победы в Суперскиллз

Грядет 64-й в истории Матч всех звезд НХЛ? С 1990 года основное блюдо всегда предваряется серией конкурсов для самых мастеровитых хоккеистов в мире – Суперскиллз.

У русских звезд богатая история участия и побед в этих соревнованиях.

Матч всех звезд-2019 пройдет в ночь на 27 января в Сан-Хосе. Россию представят Никита Кучеров и Андрей Василевский.

Конкурс Суперскиллз-2019 состоится на сутки раньше.

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