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Буллиты Овечкина и забеги Федорова. Все русские победы в Суперскиллз
9 выигранных конкурсов усилиями четырех героев.
Грядет 64-й в истории Матч всех звезд НХЛ? С 1990 года основное блюдо всегда предваряется серией конкурсов для самых мастеровитых хоккеистов в мире – Суперскиллз.
У русских звезд богатая история участия и побед в этих соревнованиях.
- Матч всех звезд-2019 пройдет в ночь на 27 января в Сан-Хосе. Россию представят Никита Кучеров и Андрей Василевский.
- Конкурс Суперскиллз-2019 состоится на сутки раньше.
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