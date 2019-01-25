От Федорова до Кучерова. Все участники Матчей звезд НХЛ из бывшего СССР

Русские хоккеисты дебютировали на Матче всех звезд в 1992 году. С тех пор в звездном уикенде поучаствовали почти четыре десятка игроков из России и сопредельных государств.

Такие монстры, как Сандис Озолиньш и Александр Овечкин, выступили в семи Матчах звезд, но и одно-единственное приглашение – большое признание. Ниже весь список героев: 21 форвард, 11 защитников и 5 вратарей.

Матч всех звезд-2019 пройдет в Сан-Хосе и впервые за многие годы состоится не в воскресенье, а в субботу по местному времени.

Игра стартует в 04:15 мск в ночь на 27 января.

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