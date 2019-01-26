Сэйвы Андрея Василевского и скорость Коннора Макдэвида. Звезды НХЛ показали Суперскиллз

25 января в Сан-Хосе стартовал звездный уикенд НХЛ. В преддверии Матча всех звезд лучшие хоккеисты на планете Земля приняли участие в мастер-шоу – и вот что из этого получилось.

В конкурсе на скорость не было конкурентов нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду – он выиграл его уже в третий раз подряд, облетев вокруг площадки за 13,3 секунды.

В конкурсе вратарей, суть которого состоит в том, чтобы отбить как можно больше буллитов подряд, победил голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Он один за другим потащил 12 бросков.

Вторым в конкурсе вратарей стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский – он отразил 8 буллитов подряд.

В конкурсе на контроль шайбы нужно за максимально короткое время преодолеть полосу препятствий, состоящую из ряда подсвеченных ворот. Здесь лучшим стал форвард «Калгари» Джонни Годро, его время – 24,65 секунды. Американец выиграл данный конкурс во второй раз подряд.

В соревнованиях на силу броска победил защитник «Вашингтона» Джон Карлсон – он зарядил по воротам со скоростью 164,51 км/ч. В прошлом году лучшим в этой дисциплине стал Александр Овечкин, но на этот раз кэп «Вашингтона» от участия в звездном уикенде отказался.

И, наконец, в конкурсе на точность броска победил форвард «Бостона» Давид Пастрняк: он закрыл все мишени за 11 с небольшим секунд. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров показал шестое время.

В 2019-м будем сразу 3 Матча всех звезд – 2 полуфинала и финал. Участие в мини-турнире примут 4 команды: сборная Атлантического дивизиона, сборная Столичного дивизиона, сборная Центрального дивизиона и сборная Тихоокеанского дивизиона.

Единственным представителем России, который примет участие в Матче всех звезд, стал Никита Кучеров.

От Федорова до Кучерова. Все участники Матчей звезд НХЛ из бывшего СССР

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