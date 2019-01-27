Команда Столичного дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ, Сидни Кросби признан MVP

Команда Столичного дивизиона со счетом 10:5 победила сборную Центрального дивизиона в финале Матча всех звезд НХЛ.

В составе команды Столичного дивизиона дважды отличились Сидни Кросби («Питтсбург»), Мэтью Барзал («Айлендерс») и Кэм Аткинсон («Коламбус»), по одной шайбе забросили Крис Летанг («Питтсбург»), Клод Жиру («Филадельфия»), Кайл Палмьери («Нью-Джерси») и Себастьян Ахо («Каролина»).

У проигравших отличились Микко Рантанен (дважды), Габриэль Ландеског (оба – «Колорадо»), Райан О'Райлли («Сент-Луис») и Блэйк Уилер («Виннипег»).

Видео - Сочнейшие моменты Матча звезд НХЛ, в котором Кросби сделал Столичный дивизион чемпионом 03:59

В полуфинале сборная Столичного дивизиона со счетом 7:4 победила команду Атлантического дивизиона, за которую выступали представители России Никита Кучеров и Андрей Василевский.

Самым ценным игроком (MVP) Матча звезд НХЛ 2019 года был признан Кросби.

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