The Athletic: фанаты «Коламбуса» освистывали Артемия Панарина во время каждого касания шайбы

Накануне российский хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин через своего агента сказал, что не планирует вести переговоры с боссами клуба. Позднее, во время матча «Блю Джекетс» против «Баффало» (4:5), болельщики ответили Хлебушку неодобрительным гулом.

«Было слышно гудение, когда Панарина объявили в составе «Коламбуса» и каждый раз, когда он касался шайбы», – твитнул журналист The Athletic.

Журналист Dispatch Alerts добавил, что на матче против «Баффало» ложа прессы была переполнена скаутами из разных клубов НХЛ.

Соглашение Хлебушка с «Коламбусом» истекает летом 2019-го.

В 47 играх Артемий набрал 55 очков.

Панарин: «Пожизненный запас водки может стать аргументом в переговорах с «Коламбусом»

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