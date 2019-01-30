Getty Images
The Athletic: фанаты «Коламбуса» освистывали Артемия Панарина во время каждого касания шайбы
У «Джекетс» начались проблемы со вторым россиянином.
Накануне российский хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин через своего агента сказал, что не планирует вести переговоры с боссами клуба. Позднее, во время матча «Блю Джекетс» против «Баффало» (4:5), болельщики ответили Хлебушку неодобрительным гулом.
«Было слышно гудение, когда Панарина объявили в составе «Коламбуса» и каждый раз, когда он касался шайбы», – твитнул журналист The Athletic.
Журналист Dispatch Alerts добавил, что на матче против «Баффало» ложа прессы была переполнена скаутами из разных клубов НХЛ.
- Соглашение Хлебушка с «Коламбусом» истекает летом 2019-го.
- В 47 играх Артемий набрал 55 очков.
Панарин: «Пожизненный запас водки может стать аргументом в переговорах с «Коламбусом»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте