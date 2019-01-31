Стычка Евгения Малкина и Стива Стэмкоса превратила лед на арене «Питтсбурга» в октагон

Во время матча НХЛ «Питтсбург» – «Тампа-Бэй» (4:2) нападающие клубов Евгений Малкин и Стив Стэмкос подрались.

Сперва хоккеисты слегка поддели друг друга клюшками, а потом перешли к боевым действиям: толкались, наносили удары кулаками, а затем Джино уложил Стива на лопатки.

Редактор The Athletic подметил, что это была битва двух высоких зарплат НХЛ: Малкин занимает 10-е место в рейтинге (9,5 млн долларов), Стэмкос – 15-е (8,5 млн).

В этом матче Джино оформил 600-й ассист за карьеру.

В НХЛ-2018/19 он оформил 14+41 и вошел в тройку худших хоккеистов сезона по показателю полезности.

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