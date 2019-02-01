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Mash: экс-девушка Овечкина влетела в машину с беременной женщиной и 2 месяца скрывалась от полиции

Mash: экс-девушка Овечкина влетела в машину с беременной женщиной и 2 месяца скрывалась от полиции
Eurosport

1 час назад

Сегодня ее задержали.

Бывшую девушку форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Валерию Соколову задержали в аэропорту «Шереметьево».

Как сообщает телеграм-канал Mash, 2 месяца назад Соколова зацепила попутку, влетела в машину с беременной женщиной и скрылась с места преступления. До сегодняшнего дня 31-летняя модель успешно скрывалась от полиции.

  • Соколову лишили водительских прав на 3 года.
  • В текущем сезоне НХЛ Овечкин провел 50 игр, забросил 37 шайб и отдал 20 голевых передач.

Игрок «Индепендьенте» въехал в машину с беременной женщиной и сломал ей ребро

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