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Этот сэйв Сергея Бобровского, как взгляд Медузы Горгоны – видишь его и падаешь замертво
От восторга, конечно же.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» уступил «Виннипегу» со счетом 3:4.
В одном из эпизодов голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский совершил умопомрачительный сэйв, не дав забросить шайбу форварду «Виннипега» Марку Шайфли.
- В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Анахаймом», «Коламбус» – с «Сент-Луисом».
- «Джетс» занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Блю Джекетс» идет восьмым в Восточной.
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