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Этот сэйв Сергея Бобровского, как взгляд Медузы Горгоны – видишь его и падаешь замертво

Этот сэйв Бобровского, как взгляд Медузы Горгоны – видишь его и падаешь замертво
Eurosport

47 мин. назад

От восторга, конечно же.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» уступил «Виннипегу» со счетом 3:4.

В одном из эпизодов голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский совершил умопомрачительный сэйв, не дав забросить шайбу форварду «Виннипега» Марку Шайфли.

  • В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Анахаймом», «Коламбус» – с «Сент-Луисом».
  • «Джетс» занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Блю Джекетс» идет восьмым в Восточной.

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